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Voleybolda Efeler Ligi'nin şampiyonu belli oldu!

Voleybolda Efeler Ligi'nin şampiyonu belli oldu!

Halkbank, Fenerbahçe'yi 25-19, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve Efeler Ligi'nde şampiyon oldu.

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi final etabı üçüncü maçında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yenerek seride durumu 3-0 yapan Halkbank, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Maça iyi başlayan Halkbank karşısında 4-0 geriye düşen Fenerbahçe Parolapara, karşılaşmayı molayla kesti. Etkili oyununu sürdüren başkent ekibi, ilk seti 25-19 kazandı.

Mavi beyazlı ekip, ikinci sette de üstün oyununa devam etti ve ataklarını savunmakta zorlanan Fenerbahçe Parolapara karşısında seti 25-18 alarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Halkbank, servis ve manşet sorunu yaşayan rakibi karşısında bu sette de etkili oldu. Halkbank, 3. seti de 25-19 önde bitirdi.

SERİYİ 3-0 KAZANIP ŞAMPİYON OLDULAR

Başkent ekibi, karşılaşmayı 3-0 kazanarak play-off final serisinde durumu 3-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı.

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