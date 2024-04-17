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Yusuf Yazıcı: Umarım turu geçeriz ve yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşiriz

Yusuf Yazıcı: Umarım turu geçeriz ve yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşiriz

Lille Forması giyen Yusuf Yazıcı, Aston Villa'yı elemeleri halinde Fenerbahçe-Olympiakos eşleşmesinin galibiyle UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde karşılaşacak olmaları hakkında görüşlerini bildirdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fransız ekibi Lille, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında sahasında İngiliz takımı Aston Villa'yı konuk edecek.

18 Nisan Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayacak bu kritik müsabaka öncesinde kariyerine Lille'de devam eden Yusuf Yazıcı Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

"Şu anda odaklandığım konu Lille ve Konferans Ligi"

Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak milli futbolcu transfer haberlerine dair, şu sözleri sarf etti:

Şu anda bunu söylemek için çok erken. Şu anda odaklandığım konu Lille ve Konferans Ligi. Sonrasında da lig maçları ve Avrupa Şampiyonası. Gelecekle ilgili, transferle ilgili düşüncem yok. Futbolda hiçbir zaman kesin bir şey söyleyemezsiniz. Buna karar verdim diyemezsiniz.

"Umarım turu geçeriz ve Fenerbahçe ile eşleşiriz"

Aston Villa'yı elemeleri halinde Fenerbahçe-Olympiakos eşleşmesinin galibiyle UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde karşılaşacak olmaları hakkında Yusuf Yazıcı, şunları dedi:

Daha önce de Fenerbahçe ile umarım eşleşiriz demiştim. İki takım da rövanş maçını evinde oynayacak. Bizim de final oynama hayalimiz var. İç sahada çok iyi taraftarlarımız var. Bu da bizi büyük bir faktör sağlayacak. Umarım biz turu geçeriz, Fenerbahçe de geçer ve yarı finalde eşleşiriz.
Bu sezon Lille'de forma şansı bulan 27 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle 37 resmi maçta oynadı.

Yusuf, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asist kaydetti.

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