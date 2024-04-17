Düzensiz göçmenlere "Kalkan-20" operasyonu: 2 bin 101 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-20" denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili boyunca (6-14 Nisan 2024 tarihleri arasında) valilikler ve Göç İdaresi Başkanlı koordinesinde 103’ü İstanbul’da olmak üzere 162 Mobil Göç Noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında denetimler gerçekleştirildiğini duyurdu.

Denetimlerde 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2 bin 101'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Valiliklerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren polisimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."