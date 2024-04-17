Jose Luis Mendilibar: Favori biziz

Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında kendilerinin favori olduğunu söyledi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, turu geçmek istediklerini söyledi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol çalıştırıcı, ilk maçın kendileri adına iyi yanlarını örnek alacaklarını belirtti.

"Hedefimiz tur atlamak"

Yunanistan'daki maçta olduğu gibi iyi başlangıç yapmak istediklerini aktaran Mendilibar, şu şekilde konuştu:

İlk maçtaki iyi yanlarımızı örnek alacağız. Maça başlangıcımızın tekrarını hedefliyoruz ama o kadar kolay olmayacağını biliyoruz. İlk maçtaki hataları tekrarlamamak için var gücümüzle oynayacağız. Hedefimiz tur atlamak.

"İlk maça benzer bir maç olmayacaktır"

Oyun planlarında büyük değişiklikler yapmayacaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, şunları dedi:

İlk maça benzer bir maç olmayacaktır. İlk oyun karakterimizi ve planımızı aynen uygulayacağım. Bizim için ilk maçta oyunun şeklini değiştiren talihsiz penaltıydı ve bu bizi çok etkiledi.

"Favori biziz"

Oyuncularına kendileri güvenmesi tavsiyesinde bulunduğunu dile getiren 63 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

Türkiye Ligi'ni takip ediyorum. Şampiyonluk yarışında 2 takım var ve aralarında 2 puan fark var. Her birinin programını bilmiyorum. Bundan sonra kendi gücünü gösteren şampiyon olacak. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye çok saygımız çerçevesinde favori biziz. Sadece tur atlamayı değil iyi bir oyunla turu geçmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da görev alan takımlar, üst üste maç yapmaya hazır olmak zorunda. Bir maç oynayıp oynamamak sebep olmamalı. Kendisini oyuna ve maça veren bir takım bu tür durumlara takılmaz. En iyi antrenman maçtır.

"Maça çıkmak için sabırsızım"

Olympiakos'un Portekizli golcüsü Daniel Castelo Podence, maça çıkmak için sabırsız olduğunu söyledi.

Bir süredir takımdan ayrı kalan Podence, ilk maçta arkadaşlarının kendisini aratmadığını belirtti.

Zor maçların oyuncusu olduğunu kanıtlamak adına önemli bir maça çıkacağını dile getiren Podence, şu değerlendirmede bulundu:

Geçen sefer arkadaşlarım beni aratmadı. Maça çıkmak için sabırsızım. Zor maçların oyuncusu olduğumu kanıtlamak için güzel bir fırsat. Buraya mücadele etmeye geldik. Bizim işimiz aynı, her şekilde kendimizi vermek için buradayız. Bizim işimiz bu. 3-2'ye rağmen kazanmak hedefimiz olmalı yoksa bu işi yapmanın bir manası yok. Onlar bizim, biz de onların kalitesini biliyoruz.