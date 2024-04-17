Bakan Fidan: Netahyahu bölgeyi savaşa sürüklemeye çalışıyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile soruları cevaplayan Fidan, "İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır." dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ile ortak basın düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemediklerini belirten Fidan, "Tek mağdur olan Gazze halkıdır. Nihai amacımız adil ve kalıcı barışın sağlanmasıdır." dedi.

"TEK MAĞDUR OLAN GAZZE HALKIDIR"

Bakan Fidan, "Tüm tarafların yapıcı tutum sergilemesinde büyük fayda görüyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESLE İLGİLİ SÜREÇTE TÜRKİYE VE KATAR ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

Ateşkesle ilgili konuya da değinen Fidan, "Türkiye ile Katar arasında özellikle Filistin meselesindeki var olan krizle ilgili büyük bir koordinasyon ilerliyor. Özellikle kıymetli mevkidaşımla sürekli bir iletişim halindeyiz. Türkiye ve Katar, Hamas ile sağlıklı ilişkisi olan ülkelerden. Biz ateşkes için var gücümüzle çalışıyoruz. Ateşkesle ilgili süreçte Katar önemli bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN KANLI KOLTUK SEVDASI

Dışişleri Bakanı Fidan, "Netahyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır." dedi.

13 Nisan'da yaşananların çok önemli dersler ortaya koyduğuna dikkati çeken Fidan, "Birinci olarak uluslararası hukuk herkes için bağlayıcıdır. Küresel düzeyde barış ve istikrarın anahtarı, uluslararası hukuka uyulmasıdır. İkinci olarak (İsrail Başbakanı Binyamin) Netahyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır. Netanyahu'yu kayıtsız ve şartsız destekleyenler tutumlarını acilen gözden geçirmek zorundadırlar. Üçüncüsü ve en önemlisi yaşanan olayların temelinde Gazze'de İsrail tarafından uygulanan şiddet ve zulüm yatmakta. Şu hususun altını çizmek istiyorum, şu anda mağdur olan ne İsrail ne de İran'dır. Mağdur olan Gazze halkıdır." diye konuştu.

Fidan, Gazze'de yaşanan felaketin sona ermesi için herkesin daha fazla çabalaması gerektiğini kaydetti.

MASAYA YATIRILAN KONULAR

Bakan Fidan, "Sayın Haniye'ye taziyelerimizi ilettik. Görüşmemizde ateşkes müzakerelerini ele aldık, gelinen noktayı konuştuk. Türkiye iki devletli çözüm için yoğun çaba sarfediyor. Ortaya çıkacak bir fayda varsa biz böyle görüyoruz. Bunu yaparken Batı'dan bu fikri destekleyen bazı ülkelerin Hamas'a karşı fikir ayrılıkları görüyoruz. Bu tür algıların giderilmesi için nasıl bir görüşleri var onları ele aldık." ifadelerini kullandı.

AL SANİ: İNSANİ DRAMA SON VERMEK İÇİN TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK ÇOK ÖNEMLİ

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "(Gazze'de) İnsani drama son vermek için Türkiye'nin rolü ve etkinliği özellikle bölgede çok çok önemli." dedi.

Uluslararası hukuk çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan bu konunun çözüme kavuşmayacağını dile getiren Al Sani, insani yardım konusunda da koordinasyonun çok önemli olduğunu belirtti.

Al Sani, esirlerin bırakılması için Katar'ın ilgili kardeş ve dost ülkelerle koordine içerisinde çalıştığına ve görüşmelere devam ettiğine dikkati çekerek "Bu koordinasyonun sürekli olması konusunda hemfikiriz ve herkes için de tabii ki olumlu yansımaları olacaktır." ifadesini kullandı.