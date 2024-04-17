Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı, Olympiakos maçını beklemeye başladı

UEFA Konferans Ligi’nde yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile çeyrek final 2. maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında yarın Yunanistan’ın Olympiakos ekibini konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık idman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Yunanistan’da oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde antrenmanda yer almadı, sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş ise takımla çalıştı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcular, yarın oynanacak maçın taktiği üzerinde durdu.

Fenerbahçe-Olympiakos mücadelesi yarın saat 22.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.