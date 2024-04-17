BIST 9.530
DOLAR 32,48
EURO 34,70
ALTIN 2.475,16
HABER /  SPOR

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı, Olympiakos maçını beklemeye başladı

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı, Olympiakos maçını beklemeye başladı

UEFA Konferans Ligi’nde yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile çeyrek final 2. maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı.

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında yarın Yunanistan’ın Olympiakos ekibini konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık idman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Yunanistan’da oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde antrenmanda yer almadı, sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş ise takımla çalıştı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcular, yarın oynanacak maçın taktiği üzerinde durdu.
Fenerbahçe-Olympiakos mücadelesi yarın saat 22.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

İlgili Haberler
Jose Luis Mendilibar: Favori biziz Tadic: Onlardan iyi olduğumuzu göstereceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu!
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu!
Gazze’ye giden ABD gemisinde kriz! Geri dönmek zorunda kaldı
Gazze’ye giden ABD gemisinde kriz! Geri dönmek zorunda kaldı
Japonya'da peş peşe 2 şiddetli deprem!
Japonya'da peş peşe 2 şiddetli deprem!
Voleybolda Efeler Ligi'nin şampiyonu belli oldu!
Voleybolda Efeler Ligi'nin şampiyonu belli oldu!
Yusuf Yazıcı: Umarım turu geçeriz ve yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşiriz
Yusuf Yazıcı: Umarım turu geçeriz ve yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşiriz
Jose Luis Mendilibar: Favori biziz
Jose Luis Mendilibar: Favori biziz
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat açıklaması!
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat açıklaması!
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi...
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi...
Savunma sanayide 10 milyar dolarlık anlaşma tamam!
Savunma sanayide 10 milyar dolarlık anlaşma tamam!
Kastamonu'da kaçak silah operasyonu: 28 gözaltı!
Kastamonu'da kaçak silah operasyonu: 28 gözaltı!
Ömer Çelik net cevap verdi: AK Parti'de değişim olacak mı?
Ömer Çelik net cevap verdi: AK Parti'de değişim olacak mı?
Düzensiz göçmenlere "Kalkan-20" operasyonu: 2 bin 101 kişi yakalandı
Düzensiz göçmenlere "Kalkan-20" operasyonu: 2 bin 101 kişi yakalandı