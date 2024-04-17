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Taciz iddiasıyla darp edilmişti! O kamu görevlisi tutuklandı

Taciz iddiasıyla darp edilmişti! O kamu görevlisi tutuklandı

Şırnak'ta bir kamu görevlisi, 12 Nisan günü akşam saatlerinde kalabalık bir grup tarafından taciz iddiasıyla darp edilmişti. Şahıs tedavisinin ardından tutuklandı.

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Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen ve olayın ardından gözaltına alınan kamu görevlisi tutuklandı.

Orman Kavşağında 12 Nisan akşamı 21.30 sıralarında kamu görevlisi Z.Ç'nin taciz iddiasıyla kalabalık bir grup tarafından darbedilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Valilikçe açığa alınan şüpheli Z.Ç, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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