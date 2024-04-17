Mehmet Şimşek yerel seçimin ardından ilk yatırımcılar toplantısını ABD'de yaptı

ABD'li yatırımcılara seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de Haziran 2028’e kadar seçim olmayacağını, bunun da siyasi istikrar sağlayacağını belirtti.

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Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından Türkiye, seçimsiz uzun bir döneme girdi. Uluslararası kuruluşlar bu sürecin, Türkiye ekonomisi için olumlu bir başlangıç oluşturacağına vurgu yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de seçimden sonrasına vurgu yaparak, siyasi istikrarın ekonomiye olan katkısına değiniyordu.

Bakan Şimşek, bu aşamada ABD'de IMF-Dünya Bankası toplantılarına katıldı.

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da eşlik ettiği toplantılarda ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi.

Washington’da IIF’nin düzenlediği Küresel Görünüm Forumu’nda yaptığı konuşmada Türk ekonomisine ilişkin mesajlar veren Şimşek "Programın hedefine ulaşacağı konusuna artık insanlar inanmış görünüyor” dedi.

"Türkiye'nin büyük ölçekli bir ekonomisi var"

Merkez Bankası’nın mali taraftan gerekli yardımı alacağı konusunda kararlı oldukları vurgulayan Şimşek, yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin şunları söyledi:

Yatırımcıların ortodoks politikalara dönüş konusunda şüpheleri vardı ancak merak ettikleri konu programın ne kadar süreceği değil, programın detayları.

Türkiye’nin büyük ölçekli bir ekonomisi var. Son 20 yılda çok büyük yol kat ettik. Yapısal reformların hayata geçirilmesi büyümeyi destekleyerek rekabeti arttırabilir.

"2028'e kadar seçim yok, bu siyasi istikrar sağlayacak"

Yatırımcılara da seslenen Şimşek, Haziran 2028’e kadar seçim olmayacağını, bunun da siyasi istikrar sağlayacağını, özel sektörün canlı olduğunu, borçluluk anlamında Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı konumda olduğunu belirtti.

Sonraki durak New York

Şimşek ayrıca, Washington temaslarının ardından, 22 Nisan’da New York’ta ayrı bir yatırımcı toplantısına katılacak.

Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı toplantıların ardından Şimşek'in 23 Nisan’da Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

Şimşek, daha önce de İngiltere, ABD, Fransa, Brezilya, Fas, BAE ve Suudi Arabistan'da yatırımcılarla buluşmuştu.