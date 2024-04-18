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Sevilay Yılman da boykota katıldı! "Davetli olsak bile gitmiyoruz"

Sevilay Yılman da boykota katıldı! "Davetli olsak bile gitmiyoruz"

Son dönemlerde sıklıkla şikayet edilen cafe ve restoranlardaki yemek ücretleri için sosyal medyada başlatılan boykota, gazeteci Sevilay Yılman da katıldı.

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Cafe ve restoranlardaki porsiyonların küçülmesi, kalitenin düşmesi ve fiyatlardaki yüksekliği boykot etmek amacıyla sosyal medyada #FahişYemeğeBoykot kampanyası başlatılmıştı. Birçok kişinin katıldığı boykota, gazeteci Sevilay Yılman da dahil oldu.

Sevilay Yılman, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

20/21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara davetli olsak bile gitmiyoruz!!!

Fahiş yeme içme fiyatlarını boykot ediyoruz!

Haydi millet…

Biz el ele verirsek yapamayacağımız hiçbir şey YOK!

Şu partiliyim bu partiliyim demeden bu boykotu yayalım ülkenin dört bir yanına!!!

Görsün bu halkın gücünü; enflasyonu bahane edip millete göz göre göre kazık atan esnaflar!!!

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