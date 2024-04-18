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Bayern Münih yarı final biletinin sahibi oldu

Bayern Münih yarı final biletinin sahibi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Arsenal'ı sahasında 1-0 mağlup eden Bayern Münih yarı final biletinin sahibi oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Alman ekibi Bayern Münih, İngiliz temsilcisi Arsenal'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

64. dakikada sol kanattan Raphael Guerreiro'nun ortasında penaltı noktası üzerinde Joshua Kimmich kafayla topu ağlara göndererek Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Bayern Münih sahadan 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

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