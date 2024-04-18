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Nefes kesen maçta Real Madrid tarih yazdı!

Nefes kesen maçta Real Madrid tarih yazdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında Manchester City ile Real Madrid karşılaştı. 3-3 biten ilk maçın rövanşında 90 dakika 1-1’lik eşitlikle sona erince uzatma dakikaları oynandı. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca Real Madrid, penaltı atışları sonucu adını yarı finale yazdırdı.

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Son şampiyon Manchester City, 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i Etihad Stadı'nda ağırladı.

Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Manchester City'de Julian Alvarez, Phil Foden ve kaleci Ederson, atışları gole çevirirken, Bernardo Silva ve Mateo Kovacic penaltıdan yararlanamadı.

Real Madrid'de ise Jude Bellingham, Lucas Vazquez, Nacho ve Antonio Rüdiger penaltı noktasından golle ayrıldı. Konuk takımda penaltıyı golle sonuçlandıramayan tek isim Luka Modric oldu.

Eflatun-beyazlılarda mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, forma şansı bulamadı.

Rakip Bayern Münih!

Yarı finale yükselen Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi ise Arsenal'i eleyen Bayern Münih oldu.

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