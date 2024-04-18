Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem bölge halkında korkuya sebep olduAbone ol
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada saat 23.43'de meydana gelen depremin derinliği ise 14.19 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2024-04-17
Saat:23:43:17 TSİ
Enlem:37.20528 N
Boylam:28.73167 E
Derinlik:14.19 km
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