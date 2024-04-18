Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem bölge halkında korkuya sebep oldu

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada saat 23.43'de meydana gelen depremin derinliği ise 14.19 km olarak belirtildi.