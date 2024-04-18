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9 aylık hamile kadının akıllara durgunluk veren ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
9 aylık hamile kadının akıllara durgunluk veren ölümü

 Adana'da elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadın, otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi; doktorların ameliyatla aldığı bebek, gözlem altında tutuluyor.

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Eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen Suriyeli Nur Abbud (31), Ali Davarcı idaresindeki yolcu otobüsünün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, 9 aylık hamile Abbud'u Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada yaşamını yitiren Abbud'un, ameliyatla alınan bebeği, gözlem altında tutuluyor.

Polis ekipleri, otobüs sürücüsü Davarcı'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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