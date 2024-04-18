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Peş peşe panik yaratan depremler! AFAD'dan açıklama, şiddeti kaç?

Peş peşe panik yaratan depremler! AFAD'dan açıklama, şiddeti kaç?

Tokat peş peşe depremlerle sallandı. Sulusaray ilçesinde 4.7 ve 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilçeye gelerek incelemelerde bulundu.

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Tokat peş peşe depremlerle sallandı. Sulusaray ilçesinde 4.7 ve 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilçeye gelerek Kaymakam Ömer Burak Bozkurt'tan bilgi aldı. 

İlçedeki incelemelerinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, "Sulusaray ilçemizde iki deprem oldu. Artçı depremler ara ara devam ediyor. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatı ile mobil ikram acı gelecek. Tedbir amaçlı Tokat Belediyesi itfaiye aracımız da burada." dedi.

3 ilçede okullar tatil edildi

 Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

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