Kabine'de değişikliğe mi gidiliyor? Şamil Tayyar canlı yayında açıkladı

Yerel seçimlerin ardından AK Parti'de değişim rüzgarı esiyor. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Medya Kritik programına konuk oldu ve dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü mesajlar verdiğini söyleyen Tayyar, "Değişimin sadece genel merkezlerle sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Bakanlar kurulunda da bir değişim olacağı kanaatindeyim." dedi.

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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına konuk oldu ve Cem Küçük'ün sorularını cevapladı. Tayyar, AK Parti'de gerçekleşecek değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şamil Tayyar'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Değişim genel merkezle sınırlı kalmayacak"

31 Mart akşamı AK Parti açısında hakikaten zor bir gece. Ben bunu siyasi afet olarak değerlendirmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız MYK toplantısında, bakanlar kurulunda ve bugün gurup toplantısında birbirini destekleyen çok güçlü bir mesaj verdi. Toplum da zaten oylarıyla bu mesajı net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu değişimin sadece genel merkezlerle sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Bakanlar kurulunda da bir değişim olacağı kanaatindeyim.

"Cumhurbaşkanlığı sistemine revize gelecek"

Değişimden Sayın Cumhurbaşkanımız neyi kast ediyor? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni revize etmeyi planlıyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve teşkilatları bu kongre sürecinde yenilemeyi düşünüyor. Bir de haliyle genel merkez ve bakanlar kurulunu.

"MKYK Eski yapısına dönmeli"

MKYK bir bilgilendirme toplantısına dönüştü. MKYK'nın eski yapısına dönmesi gerekli. "Genel başkan değişikliği olur mu?" diye konuşanlar var. Erdoğan, 2019 sonrası gibi hareket etmeyecektir. Bu kez neşterin biraz daha derine ineceğini düşünüyorum.

AK Parti nerede hata yaptı?

Parti kaygısından çok lobiciliğe dayalı çalışanlar var. Son dönemde bu sıkıntılar çok fazla yaşandı. Şatafat meselesi ciddi bir problem. Milli gelir yüksek olsa ıstakozu kimse konuşmazdı. Gelir grupları arasında dengesizlik arttı. Açlık derdine düşen insan etik kurallara itibar etmez. AK Parti toparlar, en küçük kuşkum yok.