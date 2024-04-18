Burcu Köksal belediye binasına ekip getirdi: Her yerde kamera ve böcek var

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon Postası’ndan Nail Azbay'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bağımsız denetçi getirerek çalışma başlattıklarını ifade eden Köksal, belediyenin tahmini 1 milyar TL borcu olduğunu, bütçelerinin ise 1,5 milyar TL olduğunu söyledi.

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31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 50,73 oy alarak CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın açıklamaları gündem oldu.

Belediye binasında böcek taraması yaptırdığını söyleyen Köksal, "Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına koymuşlar. İçeriye ekip soktuk. Bizim katı olduğu gibi tarayacaklar" ifadelerini kullandı.

Bankamatik memurları da tespit ettik

Belediyede bankamatik memurları da tespit ettiklerini ifade eden Köksal, "Şu ana kadar 15 kişi falan tespit ettik. Tek tek inceliyoruz. Sayı 200-300'e yükselebilir. Adamlar ortada yok. Ben onları işten de atmadım. Şunu yaptım. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde ciddi bir personel ihtiyacımız var. Beden işçisi olarak gözüküyorlar ama iş yerlerinde yoklar. Oralara görevlendirdik. Çalışıyorsanız oralarda çalışın ekmeğinizi kazanın, çalışmazsanız kusura bakmayın ben oturduğu yerde kimseye maaş veremem." ifadelerini kullandı.

Son 2 ayda alınan 102 kişi var

Köksal, "Son 2 ayda alınan 102 kişi var. Bunların hepsine çıkış vermem gerekiyor. Çünkü siyasi gerekçe ile alınmış. Yani oy sözü alınmış ve işe alınmış. Afyonlu’nun parasını neden çarçur ettirelim. İş yapmayacak insanlara neden bunu verelim. " dedi.

"Kamera ve böcek var"

Köksal belediye binasında ortam dinlemeye yarayan 'böcek' olarak adlandırılan cihazlar için arama yaptırdığını da söyledi. Köksal, "Bir de böcek taraması yaptırıyorum. Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına falan koymuşlar. Bildiğin gibi değil. Asansörde bile kamera olduğu konuşuluyor. Boya badana yapılsın, bakılsın diyerek içeriye ekip soktuk. Bizim katı olduğu gibi tarayacaklar." açıklamasını yaptı.