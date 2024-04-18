BIST 9.530
DOLAR 32,52
EURO 34,87
ALTIN 2.485,27
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Polonyalı smaçör Olivia Rozanski'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş, Polonyalı smaçör Olivia Rozanski'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için Polonyalı smaçör Olivia Rozanski'yi transfer etti.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki Rozanski ile sözleşme imzaladığı bildirildi. Açıklamada, "Olivia Rozanski'ye 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Kariyerinde Albi Volley, SMS PZPS Szczyrk, BKS Stal Bielsko-Biala, Capital Legionovia Legionowo, Chieri '76 Volleyball ve Volley Bergamo kulüplerinde oynayan Olivia Rozanski, Polonya Milli Takım'ında da forma giyiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
41 ilde 'Narkoçelik' Operasyonu: 268 şüpheli yakalandı
41 ilde 'Narkoçelik' Operasyonu: 268 şüpheli yakalandı
Japonya'da aylık yabancı turist sayısı martta ilk kez 3 milyonu geçti
Japonya'da aylık yabancı turist sayısı martta ilk kez 3 milyonu geçti
Orman Genel Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü 68 daimi işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü 68 daimi işçi alacak
Burcu Köksal belediye binasına ekip getirdi: Her yerde kamera ve böcek var
Burcu Köksal belediye binasına ekip getirdi: Her yerde kamera ve böcek var
Enflasyon yılın ikinci yarısında düşecek
Enflasyon yılın ikinci yarısında düşecek
İzmir'de büyük panik! Alevler sıçradı, göz gözü görmedi
İzmir'de büyük panik! Alevler sıçradı, göz gözü görmedi
Kabine'de değişikliğe mi gidiliyor? Şamil Tayyar canlı yayında açıkladı
Kabine'de değişikliğe mi gidiliyor? Şamil Tayyar canlı yayında açıkladı
9 aylık hamile kadının akıllara durgunluk veren ölümü
9 aylık hamile kadının akıllara durgunluk veren ölümü
Peş peşe panik yaratan depremler! AFAD'dan açıklama, şiddeti kaç?
Peş peşe panik yaratan depremler! AFAD'dan açıklama, şiddeti kaç?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'mülakat sorusu' iddialarını yalanladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'mülakat sorusu' iddialarını yalanladı