Japonya'da aylık yabancı turist sayısı martta ilk kez 3 milyonu geçti

Japonya'ya aylık bazda gelen yabancı turist sayısı, Mart 2024'te ilk kez 3 milyon sınırını aştı.

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Japonya Ulusal Turizm Örgütünün açıklamasına göre, ülkeye Mart 2024'te gelen yabancı turistlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,5 artışla ilk kez 3 milyon 81 bin 600 oldu.

Bu, şimdiye kadar ülkeye bir ay içinde gelen en yüksek yabancı turist sayısı olarak kayda geçti.

Ülkeye Mart 2024'te gelen yabancı turistlerin sayısı Kovid-19 salgını öncesi 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6 artış gösterdi.

Japonya'da kiraz çiçeklerinin (sakura) tam çiçeklenme sezonu ile Hristiyanların "Paskalya" tatilinin, aylık bazda yüksek artışa olumlu etki ettiği ifade ediliyor.

Daha önce aylık bazda ülkeye gelen yabancı turist rekoru Temmuz 2019'da 2 milyon 991 bin 189 olarak kaydedilmişti.

İlk iki sırada Güney Kore ve Tayvan

Mart 2024'te Güney Kore, Tayvan ve Çin'den gelen yabancı turist sayısı ilk üç sırada yer aldı. Buna göre martta Güney Kore'den 663 bin 100, Tayvan'dan 484 bin 400 ve Çin'den 452 bin 400 turist Japonya'yı ziyaret etti.

Ocak-Mart 2024 döneminde ise ülkeye gelen yabancı turistlerin sayısı 8 milyon oldu.

Yabancı turistin ülke içi harcamaları en yüksek seviyesinde

Öte yandan Japonya Turizm Ajansının açıklamasına göre yabancı turistlerin Ocak-Mart dönemi ülke içi harcamaları 1,8 trilyon yene (11,6 milyar dolar) çıktı.

Yabancı turistlerin çeyrek dönem harcama oranı şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

2023 yılında ülkeye giriş yapan yaklaşık 25 milyon turist bu dönemde ülke içinde 5,3 trilyon yen (34,3 milyar dolar) harcadı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Mevcut hız devam ederse 2024'te hem gelenler hem de harcamalar açısından rekor seviyeler bekleyebiliriz." açıklaması yaptı.

Japonya 2030'a kadar yılda 60 milyon yabancı turist çekebilmeyi hedefliyor.