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Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak

Trendyol Süper Lig'e 33. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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Haftanın açılış maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

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