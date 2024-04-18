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1. Lig'de 31. hafta yarın tek maçla başlayacak

1. Lig'de 31. hafta yarın tek maçla başlayacak

Trendyol 1. Lig'de heyecan 31. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

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Haftanın açılış mücadelesinde Altay ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)

21 Nisan Pazar:

13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

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