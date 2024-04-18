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Avrupa Birliği kararını verdi! İran'a sert yaptırım kararı

Avrupa Birliği kararını verdi! İran'a sert yaptırım kararı

İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırı nedeniyle Avrupa Birliği (AB) yaptırım kararı aldı. 

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Avrupa Birliği (AB) zirvesinin dış ilişkiler oturumunda ele alınan Orta Doğu başlığıyla ilgili sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride İran'ın İsrail'e saldırısının liderler tarafından oybirliği ile kınandığı ve İran'a yönelik yaptırımların genişletilmesine karar verdiği belirtildi.

Zirvenin ilk gün oturumlarının sona ermesinin ardından basına açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel de yaptırımların içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Bildiride, Gazze'deki krizin acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması yoluyla sonlandırması gerektiği anımsatıldı. Bildiride ayrıca, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığı vurgulandı. 

Lübnan'daki duruma da değinilen bildiride AB'nin bu ülkeye güçlü desteği yinelendi. Bildiride AB liderleri, Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenli, gönüllü, onurlu dönüşünün desteklendiğinin altını çizdi. 

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