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Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonda kaçak cep telefonu ve malzemesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 cep telefonu, 1150 cep telefonu kılıfı, 55 şarj kablosu, 30 şarj seti ve 4 kablosuz kulaklık ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

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