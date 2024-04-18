Japonya ve Güney Kore liderleri, işbirliklerini artıracak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Abone ol

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre telefonda görüşen Kişida ve Yoon, Tokyo-Seul ilişkilerinde lider düzeyinde yakın iletişimin sürdürülmesi ve ilişkilerin güçlendirilmesinde anlaşmaya vardı

Tokyo'da gazetecilere açıklama yapan Kişida, "(Görüşmede) Japonya ile Güney Kore'nin yanı sıra Japonya, Güney Kore ve ABD arasındaki ilişkileri derinleştirmeyi sürdürme konusunda mutabakat sağladık" dedi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi açıklamasına göre telefon görüşmesi talebi Japon tarafından geldi.

Buna göre Yoon görüşmede Kore Yarımadası ve Hint-Pasifik bölgesi genelinde artan gerilimler nedeniyle hem Seul ve Tokyo arası ikili ilişkiler hem de Washington ile üçlü ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini bildirdi.

Devlet Başkanı Yoon görüşmede, Japon Başbakan'ın geçen hafta boyu düzenlediği ABD ziyaretinde Başkan Joe Biden ile bir araya geldiği zirvenin detaylarına yönelik bilgi aldı.