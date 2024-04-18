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MKE Ankaragücü, yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak

MKE Ankaragücü, yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

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Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede, saat 20.00'de başlayacak. Ligde geride kalan hafta sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek çıkışını sürdüren başkent ekibi, sezonun 33. haftası öncesi 8 galibiyet, 13 beraberlik sonucunda hanesine yazdırdığı 37 puanla 13'üncü sırada bulunuyor. Sahasında Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan ve kötü gidişatın ardından teknik direktör Fernando Santos'la yollarını ayıran Beşiktaş ise 14 galibiyet ve 6 beraberlik sonucunda elde ettiği 48 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, son maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, sakatlığı süren Alper Uludağ haricinde ise eksik oyuncu bulunmuyor.

MKE Ankaragücü'nün 13 yıllık hasreti

Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de sahasında 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 11 lig maçında 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, zor zamanlar yaşayan rakibi karşısında deplasmanda galip gelerek Şubat 2011'den bu yana süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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