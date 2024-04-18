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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler yarın belli olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler yarın belli olacak

Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finalistler belli olacak.

Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka yarın saat 22.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'ndaki finalde belli olacak.

Çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

19.45 Lille (Fransa)-Aston Villa (İngiltere) (1-2)

19.45 Fiorentina (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya) 0-0

22.00 PAOK (Yunanistan)-Club Brugge (Belçika) (0-1)

22.00 Fenerbahçe-Olympiakos (Yunanistan) (2-3)

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