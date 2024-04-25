BIST 9.769
DOLAR 32,54
EURO 34,89
ALTIN 2.431,42
HABER /  SPOR

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması yarınki Real Sociedad maçında oynayacak mı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması yarınki Real Sociedad maçında oynayacak mı?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın deplasmanda Real Sociedad'a karşı oynayacakları lig maçında Arda Güler'e süre vermeyi düşündüğünü söyledi.

Abone ol

Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık. Yarın oynayabilir." dedi.

La Liga'da en yakın rakipleri Barcelona'nın 11 puan önünde olmalarına rağmen matematiksel olarak garantilenmeden kendilerini şampiyon olarak hissetmemeleri gerektiğini vurgulayan Ancelotti, "Garanti edene kadar mücadele etmek gerekir. Takımın dinamiği, oyuncuların çalışmaları çok iyi. Bunun devam etmesi için tek yol mücadeleye devam edip, en iyisini sahada vermek." şeklinde konuştu.

Bu sezon La Liga'da yedeklerden girdiği 5 maçta toplamda sadece 31 dakika süre alan Arda Güler, son 5 maçtır (İkisi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçları) Ancelotti'nin tercihleri arasına girmedi.

Diğer yandan İtalyan teknik adam, futbolcularından Bellingham'ın dün gece mide sorunu yaşadığını, Rodrygo'nun da grip olduğunu ancak yarına hazır olmalarını beklediğini kaydederek, Mendy'nin ise Madrid'de kalarak hazırlıklarına devam edeceğini ifade etti.

Ancelotti, Barcelona'da bir sezon daha kalma kararı alan Xavi Hernandez için de "Bence doğru bir karar." yorumunu yaptı.

La Liga'da yarın başlayacak 33. hafta maçları öncesine Real Madrid 81 puanla lider, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Real Sociedad ise 51 puanla 6. sırada bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mehmet Özhaseki'den, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt
Bakan Mehmet Özhaseki'den, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt
Havalar ısındı kabus hortladı! Hemen bunu yapın
Havalar ısındı kabus hortladı! Hemen bunu yapın
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu
MHP kulislerinde konuşuluyor! Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'lu mesajının iki temel nedeni ortaya çıktı
MHP kulislerinde konuşuluyor! Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'lu mesajının iki temel nedeni ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacağız
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacağız
Uyku apnesi olan sürücüler trafikten men mi edilecek? Resmi açıklama geldi
Uyku apnesi olan sürücüler trafikten men mi edilecek? Resmi açıklama geldi
Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi
Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi
İYİ Parti olağanüstü kurultaya hazırlanıyor! Meral Akşener bırakıyor işte yarışacak 4 isim
İYİ Parti olağanüstü kurultaya hazırlanıyor! Meral Akşener bırakıyor işte yarışacak 4 isim
25 kişi hayatını kaybetmişti! Çorlu'daki tren kazası davasında karar açıklandı
25 kişi hayatını kaybetmişti! Çorlu'daki tren kazası davasında karar açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
İYİ Parti'de üst düzey istifa!Böyle duyurdu: "Partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi..."
İYİ Parti'de üst düzey istifa!Böyle duyurdu: "Partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi..."
Emlakjet, kentsel dönüşümle ilgili anket sonuçlarını yayımladı
Emlakjet, kentsel dönüşümle ilgili anket sonuçlarını yayımladı