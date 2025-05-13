ABD ve Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık anlaşma

Suudi Arabistan, ABD’den 142 milyar dolarlık savunma sanayii ürünü almak için anlaşma imzalarken, Trump bu yatırımın 600 milyar dolardan 1 trilyon dolara çıkabileceğini belirtti. Riyad’daki görüşmeye Elon Musk dahil birçok küresel şirketin yöneticisi katıldı.

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Suudi Arabistan, ABD’den 142 milyar dolarlık savunma sanayii ürünü almak için anlaşma imzaladı.

ABD TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK DIŞ TAAHHÜT

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'daki Al Yamamah Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, esprili bir dille Suudi Arabistan'ın 600 milyar dolarlık yatırım vaadinin 1 trilyon dolara çıkarılabileceğini söyledi.

SUUDİ KRALİYET SARAYI'NDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından Al Yamamah Sarayı'na geçti. Trump, sarayda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Trump ve Veliaht Prens bin Selman, karşılamanın ardından görüşme gerçekleştirdi. Trump görüşmede Veliaht Prensi "dost" şeklinde nitelendirerek, "Birbirimizi gerçekten çok sevdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Suudi Arabistan'ın ABD'ye yatırımından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, bunun "muazzam sayıda iş imkanı" oluşturacağını söyledi. Trump, daha önce duyurulan 600 milyar dolarlık yatırımı hatırlatarak esprili bir dille bunun "1 trilyon dolara çıkarılabileceğini" dile getirdi.

GÖRÜŞMEDE TESLA'NIN CEO'SU ELON MUSK’DA VARDI

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider, üst düzey yetkililer ve küresel iş dünyasının önde gelen isimleriyle tokalaştı. Dikkat çeken isimler arasında OpenAI, Amazon, NVIDIA, Palantir, Uber, Coca-Cola, Google ve Boeing yöneticileri ile Trump'ın en önemli danışmanlarından ve sosyal medya platformu X, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk yer aldı.

Trump ve iş dünyası liderlerinin bugün ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.

BEYAZ SARAY'DAN ANLAŞMA AÇIKLAMASI

Beyaz Saray'ın ABD tarihindeki en büyük dış taahhüde ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Bugün Suudi Arabistan'da, Başkan Donald J. Trump, Suudi Arabistan'ın gelecek nesiller boyunca sürecek ekonomik bağlar kurmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapma konusunda 600 milyar dolarlık taahhüdünü duyurdu. Duyuru kapsamındaki ilk anlaşmalar enerji güvenliğimizi, savunma sanayimizi, teknoloji liderliğimizi ve küresel altyapıya ve kritik minerallere erişimimizi güçlendiriyor."