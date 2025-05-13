BIST 9.715
DOLAR 38,77
EURO 43,33
ALTIN 4.046,58
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de öldüren kumpir için istenen ceza belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de öldüren kumpir için istenen ceza belli oldu

İzmir'in Buca ilçesinde geçen yıl bir işletmede yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve daha sonra hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin tutuklanan iş yeri sahibi hakkında, 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Abone ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ailesiyle Buca'daki bir işletmede kumpir yemesinin ardından sağlık sorunları yaşayan ve 2 gün içerisinde vefat eden Servet Polat'ın ölümüne ilişkin tutuklu sanık N.D. hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporuna göre Polat'ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkiklerle ölümün meydana geliş şeklinin "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verildi.

Salmonella bakterisi

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da kumpir numunesinde salmonella bakterisi bulunduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, iş yerinde satışa sunulan kumpirin salmonella bakterisi taşıdığı ve bu nedenle insan sağlığı için tehlike oluşturduğu kaydedildi.

İşletme sahibi N.D. hakkında, Servet Polat'ın ölümü, diğer müştekilerin zehirlenmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, İzmir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Zelenskiy'nin İstanbul şartı: Putin gelmezse Ankara'da kalacağım
Zelenskiy'nin İstanbul şartı: Putin gelmezse Ankara'da kalacağım
Ünlü tavuk markasında bakteri çıktı! Acilen toplatma kararı alındı
Ünlü tavuk markasında bakteri çıktı! Acilen toplatma kararı alındı
PKK'nın feshine Mansur Yavaş 'binlerce şehit verdik' dese de olumlu yaklaştı
PKK'nın feshine Mansur Yavaş 'binlerce şehit verdik' dese de olumlu yaklaştı
Amasya'daki peş peşe depremler sonrası Naci Görür uyardı
Amasya'daki peş peşe depremler sonrası Naci Görür uyardı
Eyüpspor'da Berke Özer ve Claro ile yeni sözleşme imzalandı
Eyüpspor'da Berke Özer ve Claro ile yeni sözleşme imzalandı
Adana'da çöpe kafatası atan kişi doktorun karısı çıktı
Adana'da çöpe kafatası atan kişi doktorun karısı çıktı
MHP'den sert tepki geldi! Özgür Özel Devlet Bahçeli için öyle bir laf etmişti ki...
MHP'den sert tepki geldi! Özgür Özel Devlet Bahçeli için öyle bir laf etmişti ki...
İsrail Gazze'de yeni bir katliama hazırlanıyor! Netanyahu'nun son sözleri buna işaret ediyor
İsrail Gazze'de yeni bir katliama hazırlanıyor! Netanyahu'nun son sözleri buna işaret ediyor
Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Kadıköy'de katledilen Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler hakkında iddianame hazırlandı
Kadıköy'de katledilen Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler hakkında iddianame hazırlandı
ABD borsalarından kararsız açılış
ABD borsalarından kararsız açılış
Fuat Uğur'dan iddia: FETÖ ve Adnan Oktar'ın ardından şimdi Süleymancılar sırada
Fuat Uğur'dan iddia: FETÖ ve Adnan Oktar'ın ardından şimdi Süleymancılar sırada