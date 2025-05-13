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Ünlü tavuk markasında bakteri çıktı! Acilen toplatma kararı alındı

Ünlü tavuk markasında bakteri çıktı! Acilen toplatma kararı alındı

Avrupa'nın neredeyse her yerinde şubesi olan süpermarket zinciri SPAR'ın tavuklarında bakteri olduğu tespit edildi. Bu bakteri, yüksek ateş, ağrı, üşüme, kusma ve ishale neden olabiliyor. Market, ürünlerini toplama kararı aldı.

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Avrupa'nın en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan SPAR'ın filetolarından üçünde Listeria monocytogenes denen bir bakteriye rastlandı.

Risk altındaki tavuk ürünlerinin SPAR Enjoy Local Cooked Chicken Pieces (pişmiş tavuk parçaları) 150g, SPAR Enjoy Local Cooked Chicken Slices (pişmiş tavuk dilimleri) 150g and SPAR Enjoy Local Cooked Chicken Fillets (pişmiş tavuk filetoları) 300g olduğu belirtildi.

Söz konusu süpermarkette satılan tavuk ürünlerinden alanların bu ürünleri tüketmemesi ve para iadesi karşılığında tavuğu aldıkları markete geri vermeleri istendi.

Hepsi 5126 parti kodu taşıyan ürünlerin son kullanma tarihi 21 Mayıs 2025.

ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR

Bakterinin neden olduğu nadir bir enfeksiyon olan listeriosis'te yüksek ateş, ağrı, üşüme, kusma ve ishal görülüyor. Bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi düşük kişilerdeyse sepsis ya da menenjit gibi çok daha ciddi sağlık sorunları baş gösterebiliyor.

Listeriosis'e yakalanan hamile kadınların ise bebeği düşürme ya da ölü doğum yapma riski artıyor.

Normalde bu sağlık sorunu birkaç gün evde dinlenmeyle düzelse de yüksek riskli hastaların doktoruna danışarak antibiyotik tedavisi görmesi gerekebiliyor.

GEÇEN YIL 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Süpermarket zincirinin ürünlerini çağırma kararı, İngiltere ve Galler'de son sekiz yılın en yüksek listeriya vakalarının görünmesinin ardından geldi.

Kayıtlar 2024'te 179 kişinin listeriosis'e yakalandığını, bunlardan 28'inin ölümle sonuçlandığını gösteriyor.

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