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Ruble, dolar karşısında güçlenmeye devam ediyor

Ruble, dolar karşısında güçlenmeye devam ediyor

Rus rublesi yılbaşından bu yana yüzde 40'ın üzerinde değer kazandı. Savaşı bitirecek görüşmeler öncesinde ruble, dolar karşısında değerleniyor.

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Rusya'nın para birimi değer kazanmaya devam ediyor. Rus rublesi, merkez bankasının döviz satışlarından kaynaklanan desteğini bir miktar kaybetmesine rağmen, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan barış görüşmeleri beklentileri nedeniyle ABD doları karşısında hafifçe değer kazandı.

DOLAR KARŞISINDA GÜÇLENİYOR

Ruble, ABD dolarına karşı yaklaşık yüzde 0,5 artarak 80.60'a çıktı, LSEG'nin tezgah üstü kotasyonlara dayalı verileri bunu gösterdi.

Rus para birimi, bu yıl şimdiye kadar dolara karşı yüzde 40'ın üzerinde değer kazandı.

BCS aracılık analistleri, yayınladıkları araştırma notunda, "Bugünden itibaren merkez bankasının arz ettiği döviz hacmi yaklaşık yüzde 40 oranında azalacak ve rubleyi destekleyen faktör zayıflayacak." dedi.

İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELER KRİTİK ÖNEMDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta bu hafta Türkiye'nin başkenti İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan görüşmeler önerdi.

Öneri, görüşmelere katılabileceği söylenen ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini aldı.

Döviz net satışları rubleyi destekliyor, ancak salı gününden itibaren Maliye Bakanlığı'nın bütçe rezervleri için bir miktar döviz satın alacağını açıklamasıyla bir önceki ayın 10.49 milyar rublesinden günlük 6.55 milyar rubleye düştü.

Rusya Merkez Bankası'nın döviz müdahaleleri için kullandığı ve Rusya'da en çok işlem gören döviz olan Çin yuanına karşı ruble, Moskova Borsası'nda yuan karşısında yüzde 0.6 düşüşle 11.18'e geriledi.

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