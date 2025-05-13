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Galatasaray’ın final maçı için kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın final maçı için kamp kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’la karşılaşacak Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı; Muslera, Mertens, Morata ve Osimhen gibi yıldız isimler kadroda yer aldı. Final maçı yarın saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray yarın, Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Ozan Ergün görev yapacak. VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

    Fernando Muslera

    Ismail Jakobs

    Eyüp Aydın

    Davinson Sánchez

    Roland Sallai

    Kerem Demirbay

    Dries Mertens

    Yunus Akgün

    Eren Elmalı

    Berkan Kutlu

    Günay Güvenç

    Gabriel Sara

    Ahmed Kutucu

    Kaan Ayhan

    Elias Jelert

    Carlos Cuesta

    Przemysław Frankowski

    Yusuf Demi

    Gökdeniz Gürpüz

    Lucas Torreira

    Atakan Ordu

    Abdülkerim Bardakcı

    Victor Osimhen

    Jankat Yılmaz

    Barış Alper Yılmaz

    Berat Luş

    Enes Emre Büyük

    Álvaro Morata

    Efe Akman

    Metehan Baltacı

    Arda Ünay

    Mario Lemina

Galatasaray’ın final maçı için kamp kadrosu belli oldu - Resim: 0

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