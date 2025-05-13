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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Balık Ayhan' için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Balık Ayhan' için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balık Ayhan" adıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayhan Küçükboyacı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Roman müziğinin müstesna sesi 'Balık Ayhan' Ayhan Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

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