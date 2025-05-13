İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastaneyi bombaladı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in bölgenin doğusunda bulunan Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 40 kişinin yaralandığını açıkladı.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.
İsrail saldırısında Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarıldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği; en az 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.