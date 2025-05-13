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İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastaneyi bombaladı

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastaneyi bombaladı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in bölgenin doğusunda bulunan Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail saldırısında Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği; en az 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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