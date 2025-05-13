Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni kritik zirve öncesi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmede Türkiye-İtalya ilişkilerini ve küresel gelişmeleri ele alırken, Rusya-Ukrayna savaşı için adil ve kalıcı barış vurgusu yaptı. Erdoğan, müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirterek barış için açılan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

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Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

FIRSAT PENCERESİ KAÇIRILMAMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini, barışın sağlanması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.