BIST 9.700
DOLAR 38,79
EURO 43,44
ALTIN 4.024,83
HABER /  DÜNYA

İsrail, Han Yunus'taki hastane saldırında bir gazeteciyi öldürdüğünü itiraf etti

İsrail, Han Yunus'taki hastane saldırında bir gazeteciyi öldürdüğünü itiraf etti

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda gazeteci Hasan Abdulfettah Islih'in öldürüldüğünü itiraf etti.

Abone ol

İsrail ordusunun, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ordunun, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ile Nasır Hastanesi bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda Hamas'ın önde gelen aktivistlerinin hedef alındığı, aralarında Islih'in de bulunduğu ifade edildi.

Ordunun açıklamasında, Islih'in Hamas'ın Han Yunus Tugayı üyesi olduğu ve 7 Ekim 2023'teki sınır baskınına katıldığı iddia edildi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği bombardımanda, daha önceki bir saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören gazeteci Hasan Islih'in de hayatını kaybettiği bildirilmişti.

"Alam24" haber ajansında müdür olarak çalışan Islih'in ölümüyle, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısının 215'e yükseldiği kaydedilmişti.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde tedavi gören gazeteci Hasan Islih'in İsrail saldırısında öldürülmesinin "uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektiren yeni bir savaş suçu" olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusundan 7 Nisan 2025'te yapılan yazılı açıklamada, "Ordu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) dün gece Han Yunus'ta, Hamas'a mensup olup gazeteci kisvesi altında çalışan ve medya şirketi olan Hasan Abdulfettah Muhammed Islih'i hedef aldı." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, saldırının, "Hamas'ın Han Yunus'taki Tugay'ına mensup olan Islih'i hedef alma gayesiyle" gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Saldırıda yaralanan 9 gazeteciden biri olan Islih ise İsrail'in iddialarıyla ilgili açıklama yapmamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'dan Şerif'e: Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Şerif'e: Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başladı
Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başladı
ABD: Terör örgütü PKK'nın silah bırakması medeniyet için bir zaferdir
ABD: Terör örgütü PKK'nın silah bırakması medeniyet için bir zaferdir
İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastaneyi bombaladı
İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastaneyi bombaladı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu!
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni kritik zirve öncesi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni kritik zirve öncesi görüştü
Uğurcan Çakır: Bizim için sezonun en önemli maçı
Uğurcan Çakır: Bizim için sezonun en önemli maçı
İstanbul'da hissedilen deprem: AFAD açıkladı
İstanbul'da hissedilen deprem: AFAD açıkladı