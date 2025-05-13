Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında, ifadesinde yargı görevlilerine hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu görevlisine hakaret" suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha açıldığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğunu tespit etti.
Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
YARIN İFADE VERECEK
İmamoğlu, açılan yeni soruşturma kapsamında yarın (14 Mayıs) saat 13.00’te Silivri’den SEGBİS’le bağlanarak ifade verecek.