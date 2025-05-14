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Muğla açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'dan da hissedildi. Depreme ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Murat Kurum, "Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Muğla ve Antalya'dan da hissedildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'dan Akdeniz'deki depreme ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

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