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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişi Hasan Avşar'ın kazanılmış hak aylık derecesine uygun başmüfettişliğe ataması yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettişi Esma Gümüş ve 728 vergi müfettişi kazanılmış hak aylık derecesine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı hazine ve maliye müfettişleri Çağlar Çetin, Ferhat Atakul, Uğur Çelik, Zehra Durkun, Tuğrul İşbilir ve Muhittin Türkoğlu da hazine ve maliye başmüfettişliklerine getirildi.

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