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İsrail Gazze'de kadın ve çocukları bombaladı: 51 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de kadın ve çocukları bombaladı: 51 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyinde Filistinlilerin evlerini hedef aldığı belirtildi.

Saldırılarda, 45'i Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olmak üzere aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail Gazze'de kadın ve çocukları bombaladı: 51 Filistinli hayatını kaybetti - Resim: 0

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilen haberde, yaşamını yitirenlerden bir kısmının halen enkaz altında olduğu kaydedildi.

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