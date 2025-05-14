Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada tabancayla vurulan A.S.T, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah ve bıçakla yaralanan U.O, Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.