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Balkondan ateş ettiği oğlunu sırtından vurdu! Tekirdağ'da dehşet

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Balkondan ateş ettiği oğlunu sırtından vurdu! Tekirdağ'da dehşet

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan N.Ş. ile oğlu H.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evden ayrılan H.Ş'ye, baba N.Ş. balkondan av tüfeğiyle ateş etti. H.Ş. sırtından vuruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan H.Ş, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Baba N.Ş. kullandığı av tüfeğiyle yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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