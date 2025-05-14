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Melih Altınok, PKK'nın Lozan'ı hedef almasına ilişkin dikkat çeken yazı

Melih Altınok, PKK'nın Lozan'ı hedef almasına ilişkin dikkat çeken yazı

Sabah yazarı Melih Altınok, fesih kararında Lozan'ı hedef alan PKK'ya yönelik eleştirilerle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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Terör örgütü PKK'nın fesih kararında Lozan anlaşmasını ve 1924 anayasasını hedef alması tepkilere neden oldu.

Bildirgede yer alan "Önder Apo Kürt-Türk ilişkilerinin sorunsallaştığı Lozan Antlaşmasının ve 1924 Anayasasının öncesini referans alarak, Ortak Vatan ve Kürt-Türk halklarının kurucu öğe olduğu Demokratik Türkiye Cumhuriyeti perspektifini ve Demokratik Ulus anlayışını Kürt sorununun çözüm çerçevesi olarak benimsedi" görüşü kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştı.

"Devlet de zaten bu yüzden yarım asırdır PKK'yla mücadele etmiyor mu?"

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Vay be, PKK Lozan'a karşıymış!" başlıklı yazısında bildirgedeki ifadelerin ilk kez ortaya çıkıyormuş gibi konuşulmasını eleştirdi:

"Yahu PKK'dan bahsediyoruz, niye çıkarlarımız uyuşsun? Hem Lozan'ı eleştirmeleri ne ki? Adamların amacı Türkiye'yi bölmek, toprak kopartmak, ayrı devlet kurmak değil mi? Bunun için kurulmadılar mı? Daha ötesi var mı?
Devlet de zaten bu yüzden yarım asırdır PKK'yla mücadele etmiyor mu?
Şimdi memur edildikleri projeleriyle, tarihi ve ideolojik zırvalıklarıyla birlikte tarihe gömüldüklerini ilan ediyorlar.
Değil 102 yıl önce imzalanan ve Yugoslavya gibi taraflarının çoktan bardak olduğu Lozan'ı, Kasrı Şirin Anlaşması'nı eleştirseler ne yazar?"

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