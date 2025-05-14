Ahmet Türk'ten MHP lideri Bahçeli için dikkat çeken sözler

Ekol TV'ye özel açıklamalar yapan DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın fesih süreci ve silah bırakma kararını değerlendirdi. MHP lideri Bahçeli için sözleri de dikkat çeken Türk "Bir siyasetçinin almayacağı bir riski üstlendi" dedi.

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DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı hakkında Ekol TV'den Selda Güneysu'ya konuştu.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı hakkında konuşan Ahmet Türk, "Tabii ki hayırlı bir gelişme. Yıllarca demokratik siyasetin öne çıkması, silahların sustuğu, acıların yaşanmadığı, sorunların demokratik siyasetle çözüleceği bir gelecek için hep mücadele ettik, herkes mücadele etti. Bugün vardığımız nokta o. Sorunları, atılması gereken adımları ve çözümleri demokratik siyasetle ele almamız ve bunu demokratik siyasetle çözmemiz gerektiği bir döneme girdik. Bu dönemde elbette ki herkese önemli görevler düşüyor. Barışın kolay olmadığını çok iyi biliyoruz. Elbette ki beklentiler var. Biz bu barış sürecine girerken bunu bir pazarlık olarak, pazarlık konusu asla yapmadık, yapmayız da." şeklinde konuştu.

"BAHÇELİ BİR SİYASETÇİNİN ALAMAYACAĞI RİSKİ ALDI"

Devlet Bahçeli'nin sürece büyük katkı sağladığını kaydeden Ahmet Türk, "Sayın Bahçeli gerçekten belki de bir siyasetçinin risk alamayacağı bir riski üstlendi. Bu riski alırken de siyasi hesaplar yapmadı. Türkiye'nin geleceği, Orta Doğu'daki gelişmeler, bugün Türkiye'nin artık kucaklayıcı bir siyaset yürütmesi gerektiğine inandığı için bu konuda hem emek verdi, hem açıklamalar yaptı ve bunu Türkiye gündemine taşıdı. Sayın Bahçeli'nin dışında, Sayın Özel'le hem yaptığımız görüşmelerde, hem de özel sohbetlerimize barışa bütün gücüyle katkı sunacağını ifade etmişti. Bugün de aynı noktada barışa katkı veren her insana çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"SIRRI SÜREYYA'YI SAYGIYLA ANMAK İSTİYORUM"

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in de sürece büyük emek verdiğini söyleyen Türk, "Tabi bu barış sürecinde büyük emeği olan Sırrı Süreyya'yı da saygıyla anmak istiyorum. Elbette emeği de çok büyüktü. Erken ayrıldı aramızdan. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.