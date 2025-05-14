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Benzinin litresi ne kadar oldu? Motorine bu gece zam yapılacak benzinden yüksek

Benzinin litresi ne kadar oldu? Motorine bu gece zam yapılacak benzinden yüksek

Benzinin litre fiyatı gece yarısı gelen 1.5 liralık zam sonrasında bugün İstanbul'da 46.79 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatına da bu gece zam geliyor. Motorin zammı benzin zammından daha yüksek olacak ve 15 Şubat perşembe günü itibariyle geçerli olacak.

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Petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında tabelalar değişiyor. Dün gece benzine 1 lira 50 kuruş zam geldi ve bu zam tabelaya yansıdı. Zam sonrasında benzinin litre fiyatı şöyle oldu; 

Zamlı benzinin litre fiyatı
İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatları : Benzin litre fiyatı: 46.79 TL, Anadolu yakası benzin fiyatı 46.65 TL, Ankara benzinin litre fiyatı 47.43 TL, İzmir'de ise benzinin zamlı litre fiyatı 47.77 lira oldu. 

Motorin zammı bu gece geliyor
Benzinin ardından motorinin litre fiyatına da zam geliyor. Motorin zammı benzin zammından daha yüksek olacak. 15 Mayıs perşembe günü itibariyle motorinin litre fiyatı 1 lira 83 kuruş zamlanmış olacak. Zamdan önce depoları doldurmakta fayda var. Şu anda motorinin litre fiyatı şöyle;
İstanbul Avrupa yakası motorinin litre fiyatı 44.22 TL, Anadolu Yakası Motorin litre fiyatı: 44.11 TL, Ankara Motorin litre fiyatı: 45.05 TL, İzmir Motorin litre fiyatı: 45.38 lira... 

Petrol fiyatları ne kadar?
Benzinin litresi ne kadar oldu? Motorine bu gece zam yapılacak benzinden yüksek - Resim: 0

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,62 dolardan işlem görüyor.

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