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ABD Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyor! Trump: Erdoğan ile Suriye konusunda bazı çalışmalar yapıyoruz

ABD Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyor! Trump: Erdoğan ile Suriye konusunda bazı çalışmalar yapıyoruz

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşeceğini duyurdu. Suudi Arabistan'da Şara ile görüşmeyi kabul eden Trump Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşeceğini duyurdu. Trump'ın Suudi Arabistan'da Şara ile görüşmeyi kabul ettiği açıklandı.

KRİTİK GÖRÜŞME YARIN!

Suudi Arabistan'daki temaslarına devam eden ABD Başkanı Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yarın görüşmesi bekleniyor.

Adı açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan, yarın Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı ile selamlaşmayı kabul etti." ifadesini kullandı ancak görüşmenin ne şekilde olacağına ilişkin başka bir detay vermedi.

TRUMP SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldıracaklarını ve bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile aldıklarını ifade etti.

TRUMP: "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAZI ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

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