Memur zammıyla birlikte artacak! 54 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor!

Kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emeklilik planlaması yapan pek çok kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar yükseleceği konusu. Emekli ve memur zamlarının yanı sıra milyonlar bu sorunun yanıtını da araştırırken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.