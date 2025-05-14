Memur zammıyla birlikte artacak! 54 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor!
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli, memur ve memur emeklisi maaşlarıyla ilgili hesaplamalar yapılmaya başlanmışken mayıs ve haziran aylarının enflasyon verileri bekleniyor. Ancak zamlara dair muhtemel tahminler de yapılmaya devam ediyor. 1 Temmuz 2025'den itibaren memur maaşlarının güncellenmesine paralel olarak yeni kıdem tazminatı tavanı benzer hesaplamayla belirlenecek" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatı üst sınırı ile ilgili değerlendirmelerini aktardı.
Kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emeklilik planlaması yapan pek çok kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar yükseleceği konusu. Emekli ve memur zamlarının yanı sıra milyonlar bu sorunun yanıtını da araştırırken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Gazetesi'nde yazısında Karakaş, İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemediğine vurgu yaptı.
Karakaş, "Eski İş Kanunu döneminde tavanın aşılması hâlinde ilgililer hakkında hem para cezası hem de hapis cezası öngörülmekte idi. Ancak 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanununda bu cezalar kaldırılmıştır" dedi. Devamında Karakaş "Buna rağmen Yargıtay kararlarına bakıldığında memur maaş katsayılarının belirlendiği ocak ve temmuz aylarında yapılacak hesaplamaya bağlı olarak öngörülen kıdem tazminatı tavanının aşılmaması gerektiği yönünde hüküm verilmektedir" ifadelerini kullandı.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?
Kıdem tazminatı tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak hesaplandığını belirten Karakaş, mevcut durumu aşağıdaki tabloyla açıkladı.