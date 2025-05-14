PKK Lozan'ı eleştirince nasıl bölücü oldu Yıldıray Oğur'dan çarpıcı yazı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı fesih kararında Lozan'ı eleştirmesine sessiz kaldığı iddiasıyla iktidar hedef tahtasına konuldu. Örgütün 1 ay öncesine kadar devletle savaş halinde olduğunu hatırlatan yazar Yıldıray Oğur, yazısında "Herhalde PKK’lıların çantasından Nutuk çıkmasını bekliyorlardı. Ama galiba esas mesele yine bu işin iktidara yaraması endişesi. Gerisi sanki bahane bulmaya çalışmaktan fazlası değil." ifadelerine yer verdi.

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Terör örgütü PKK'nın fesih kararında Lozan'ı hedef alması tartışmaların fitilini ateşledi. Bilgirğeye sessiz kalmakla eleştiirlen AK Parti ve MHP ihanetle suçlandı.

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik artan eleştirilere dikkat çeken yanıt Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan geldi.

"PKK bir anda silahla çatışılan değil, kalemle tartışılan bir örgüte dönmüştür"

Oğur, "PKK silah bırakırken nasıl bölücü oldu?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: "1978 yılında bağımsız birleşik Kürdistan kurmak için silahlı mücadele başlayan PKK, 2025 yılında silahı bırakıp, kendini fesh ederken Lozan’ı eleştirdiği için bölücü ilan edildi. Yani daha bir ay öncesine kadar Türkiye Cumhuriyeti ile savaş halinde olan bir örgüte, “sen nasıl Lozan’ı eleştirirsin” diye kızılıyor. Belki de bu bir normalleşmedir; PKK bir anda silahla çatışılan değil, kalemle tartışılan bir örgüte dönmüştür! "

"Herhalde PKK’lıların çantasından Nutuk çıkmasını bekliyorlardı"

Örgütün 1978’de bağımsız birleşik Kürdistan için yola çıktığını hatırlatan Oğur, yazısını böyle tamamladı:

"Ama anlaşılan silahları bırakmak, kendini fesh etmek, “Ortak vatan”, “Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni savunmak bile bazılarına yetmiyor.

Herhalde PKK’lıların çantasından Nutuk çıkmasını bekliyorlardı.

Ama galiba esas mesele yine bu işin iktidara yaraması endişesi.

Gerisi sanki bahane bulmaya çalışmaktan fazlası değil.

Yoksa 50 yıl Türkiye’yi bölememiş silahlı PKK’nın, silah bıraktıktan sonra Türkiye’yi böleceğine inanmaya paranoya bile denemez.

Bir gün Öcalan serbest kalırsa onunla bu tarih yorumları üzerine sonsuza kadar tartışabilirsiniz.

Tek şart tarih tartışılırken kimsenin elinin silahına gitmemesi. İşte buna çözüm süreci diyoruz."