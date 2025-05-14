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PKK silah bırakıp kendini feshetti bazıları rahatsız oldu! Salih Tuna: "Malumlar familyası" zıplamaya başladı

PKK silah bırakıp kendini feshetti bazıları rahatsız oldu! Salih Tuna: "Malumlar familyası" zıplamaya başladı

"Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih açıklamasının ardından "malumlar familyası" zıplamaya başladı." diyen Sabah yazarı Salih Tuna, o çevreleri topa tuttu. Tuna, PKK'nın silah bırakmasına "Türkiye parçalanacak" gerekçesiyle karşı çıkmanın anlaşılır bir durum olmadığını belirtti.

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"Terörsüz Türkiye" süreci, bölücü terör örgütünün silah bırakma kararını resmen açıklamasıyla yeni bir eşiğe girdi. PKK'nın varlığına son verme kararı sonrası açıklamalar peş peşe geldi. 

 "PKK'nın silah bırakma ve fesih açıklamasının ardından "malumlar familyası" zıplamaya başladı." diyen Sabah yazarı Salih Tuna, en kalabalık grubun ise iktidarın bu süreçten kazançlı çıkacağı endişesiyle yazıklananlardan ibaret olduğunu söyledi. 

Tuna, "Neredeyse PKK'nın dizine başlarını koyup "Neden silah bıraktınız, siz Kandil'den biz buradan el ele verip ne güzel Tayyip'i yıkacaktık!" diye ağlayacaklar." dedi. Tuna yazısında şunları kaydetti:

İçlerindeki en kalabalık güruh, iktidarın bu süreçten kazançlı çıkacağı endişesiyle yazıklananlardan ibaret. Hatta tamamına yakını böyle.
Bunların nezdinde dünya yanmış, Türkiye parçalanmış ne gam; Erdoğan gitsin de ne olursa olsun!

Öyle de "güzelleşmiş" dünyaları var ki kıyamazsın! Neredeyse PKK'nın dizine başlarını koyup "Neden silah bıraktınız, siz Kandil'den biz buradan el ele verip ne güzel Tayyip'i yıkacaktık!" diye ağlayacaklar.

Bunların en aklıevvelleri de PKK'nın silah bırakması üzerine, "Barzani memnunsa, YPG memnunsa, PKK, Amerika, Batı dünyası, herkes memnunsa, orada bir fırıldak dönüyordur!" diyor.

Yıllar yılı Batı karşıtı her şeyi dışlayan, Batı'yı adeta kendine kıble bellemiş, çağdaş/muasır medeniyet müptelası müptezele bak sen, Batı'nın memnun olmasından işkilleniyor!

Hey gidi İsrailci şebelek, ne kadar zıplarsan zıpla dona düşer son damla!

Bir de PKK'nın fesih ilanındaki Lozan vurgusunun altını çizen, mezkûr sürece Lozan temelli karşı çıkan "sahici yurtseverler" var. (Bunların arkasına, ambulans peşine takılan uyanıklar gibi dizileneler de yok değil ama bahs-i diğer, geçelim.)

Her şeyden evvel bunların üzerinde düşünmeyi hak eden sağlam argümanları var.

Dile getirdikleri gibi PKK'nın fesih açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel kurucu değerlerinin kaim olduğu Lozan Antlaşması'na laf ediliyor.
Lozan Antlaşması'nda malumunuz temel kriter etnisite veya dil değil, dindir. Bu nedenle Ermeniler, Yahudiler ve Rum Ortodokslar azınlık, Kürtler ise Müslüman oldukları için yani Türklerle aynı dine mensup oldukları için, "Müslüman kardeşliği" çerçevesinde milletin asli unsuru kabul edilmişlerdir.

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