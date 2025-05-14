Kahramanmaraş'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.Abone ol
A.B. idaresindeki 46 S 0679 plakalı minibüs, Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi'nde T.E'nin kullandığı 46 H 0681 plakalı otomobille çarpıştı.
Elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye Kupası'nda final vakti! Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak! İşte muhtemel 11'ler...