Kahramanmaraş'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

PKK silah bırakıp kendini feshetti bazıları rahatsız oldu! Salih Tuna: "Malumlar familyası" zıplamaya başladı

PKK Lozan'ı eleştirince nasıl bölücü oldu Yıldıray Oğur'dan çarpıcı yazı

Benzinin litresi ne kadar oldu? Motorine bu gece zam yapılacak benzinden yüksek