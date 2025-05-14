Türkiye Kupası'nda final vakti! Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak! İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2024-2025 sezonunun heyecanı bugün oynanacak final maçıyla son bulacak. Gaziantep Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak. Müsabaka ATV’den naklen yayınlanacak.
Zorlu maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Ozan Ergün görev yapacak. VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.
29 yıl sonra karşılaşacaklar
Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı. Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı.