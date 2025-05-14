Türkiye Kupası'nda final vakti! Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak! İşte muhtemel 11'ler...

29 yıl sonra karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı. Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı.